تركيا تعلن مقتل 10 مقاتلين كورد شمال حلب‎

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرة مقاتلين من الوحدات الكوردية السورية في منطقة تل رفعت شمال حلب، يوم الأحد، ردا على هجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب جزء من حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه تركيا على أنه «جماعة إرهابية» والذي يقاتل منذ أكثر من 30 عاماً.

من جانبها، أعلنت قوات موالية للوحدات الكوردية، يوم الاثنين، مقتل وإصابة 17 من الجنود الأتراك وعناصر ميليشيات المعارضة في ريف عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) ومنطقة إعزاز.

وحذرت الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا استعر القتال في شمال غرب سوريا في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.