تهديدات بتصفية جماعية تطال صحفيي جريدة النهار البغدادية

11-6-2019

يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين التهديدات التي تصل الى رئيس التحرير والعاملين في جريدة النهار التي تصدر في العاصمة بغداد، وتتوعدهم بالتصفية الجسدية على خلفية ماينشر في الجريدة من معلومات وأخبار ومقالات تتناول قضايا متعلقة بظاهرة الفساد المستشري في العراق.

جواد كاظم الخفاجي رئيس التحرير التنفيذي في جريدة النهار قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية : بعد تجاوزنا لعدة قضايا أمام المحاكم من جهات وأشخاص بدأ رئيس التحرير حسن جمعة يتلقى تهديات متتالية بالقتل، وشمل التهديد نائب رئيس التحرير عبد الأمير زناد الماجدي، ورئيس التحرير التنفيذي جواد كاظم منير الخفاجي، ومدير التحرير صفاء حسن الربيعي، وسكرتير التحرير التنفيذي أحمد سلمان حسين الساعدي.

المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب الحكومة العراقية بإتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الصحفيين، وضمان الحرية الكاملة لهم في الكتابة والتعبير عن الآراء، ونقل الأخبار، وكشف قضايا الفساد، وفضح المفسدين الذين دمروا الإقتصاد الوطني، وهددوا مستقبل الدولة العراقية، ومنع أي أذى يمكن أن يتسببوا به للصحفيين ولوسائل الإعلام.