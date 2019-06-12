تهديدات بتصفية جماعية تطال صحفيي جريدة النهار البغدادية

ادان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين التهديدات التي تصل الى رئيس التحرير والعاملين في جريدة النهار التي تصدر في العاصمة بغداد، وتتوعدهم بالتصفية الجسدية على خلفية ماينشر في الجريدة من معلومات وأخبار ومقالات تتناول قضايا متعلقة بظاهرة الفساد المستشري في العراق.

ونقل المرصد عن رئيس التحرير التنفيذي في جريدة النهار جواد كاظم الخفاجي قوله : بعد تجاوزنا لعدة قضايا أمام المحاكم من جهات وأشخاص بدأ رئيس التحرير حسن جمعة يتلقى تهديات متتالية بالقتل، وشمل التهديد نائب رئيس التحرير عبد الأمير زناد الماجدي، ورئيس التحرير التنفيذي جواد كاظم منير الخفاجي، ومدير التحرير صفاء حسن الربيعي، وسكرتير التحرير التنفيذي أحمد سلمان حسين الساعدي.

وطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية الحكومة العراقية بإتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الصحفيين، وضمان الحرية الكاملة لهم في الكتابة والتعبير عن الآراء، ونقل الأخبار، وكشف قضايا الفساد، وفضح المفسدين الذين دمروا الإقتصاد الوطني، وهددوا مستقبل الدولة العراقية، ومنع أي أذى يمكن أن يتسببوا به للصحفيين ولوسائل الإعلام.