تيار الحكيم: خليفة عبدالمهدي لايخطر على بال احد.. او رئيس وزراء سابق

أكد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، ان زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، سيكون الاوفر حظاً، في حال تم تغيير عادل عبدالمهدي.

وقال القيادي في التيار النائب علي البديري، ان “هناك كتلا سياسية لديها الرغبة في تغيير عادل عبدالمهدي، كونه لم يقدم اي شيء لغاية الآن”.

وبين البديري “نتوقع ايضا ان عبدالمهدي سيقدم استقالته خلال الفترة المقبلة، بسبب ضعف ادائه، وعدم تمكنه من تحقيق برنامجه الحكومي، رغم المدة الطويلة، التي منحت له من قبل الكتل والأحزاب السياسية”.

وأضاف انه “في حال تم تغيير عبدالمهدي او هو قدم استقالته، فستكون هناك شخصيات مرشحة لرئاسة الوزراء، لا تخطر على بال احد، لكن يبقى حيدر العبادي هو الاوفر حظاً، للعودة مجددا الى رئاسة الوزراء”.