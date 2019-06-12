حملة “قاطعوا أشعة الشمس”..عراقيون يسخرون من ارتفاع درجات الحرارة القياسي

مع الارتفاع القياسي في درجات الحراة التي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية في بعض المناطق العراقية خلال الايام القليلة الماضية وفي ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يزيد من معاناة المواطنين بسبب الحر القائظ ، أطلق مدونون وناشطون عراقيون ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، حملة ساخرة بعنوان “قاطعوا أشعة الشمس”.

وتصدر الحملة مجموعة من شباب محافظة البصرة (جنوب العراق) ، التي سجلت خلال اليومين الماضيين درجات حرارة تجاوزت الـ 50 ، حيث وزع الشباب أوراقًا صغيرة خطوا عليها ما تتضمنه حملتهم، ووضعوها على زجاج السيارات وجدران المنازل وفي الطرق العامة.

وكتب على الأوراق عبارات مثل ”الشمس أحرق في بلادي حتى الظلام هناك أحرق، فهو يحترق العراق“، و“الشمس شمسي، وينك يخوي“.

فيما تفاعل مدونون ونشطاء في باقي المحافظات مع الحملة، مؤكدين أنهم سيكونون من الداعمين لنشرها في مدنهم.

وشهد العراق منذ مطلع الشهر الجاري ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 55 درجة مئوية ، فقد سجلت مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان جنوب العراق أعلى درجة حرارة مسجلة على وجه الأرض يوم الجُمعة السابع من يونيو/حزيران الجاري، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية.

ووفق الأرشيف المناخي للعراق، فإن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العراق كانت 53.9، وتحديداً في البصرة في 22-7-2016 ، بالتالي فإن درجة الحرارة التي تم تسجيلها في مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان تُعتبر قياسية وهي أعلى درجة حرارة مسجلة عبر التاريخ في العراق.