رئيس اللجنة العليا والمدير التنفيذي للمهرجان يعقدان مؤتمرا صحفيا

للإعلان عن فعاليات المهرجان في دورته الرابعة والثلاثين

الاردن : 2019

يعقد رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون معالي وزير الثقافة محمد ابو رمان والمدير التنفيذي للمهرجان السيد ايمن سماوي مؤتمرا صحفيا في فندق فندق الميلينيوم / الشميساني في الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 17-6-2019 للاعلان عن فعاليات المهرجان في دورته الرابعة والثلاثين ، حيث وجه الدعوة المكتب الاعلامي للمهرجان لكافة ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية .

وينطلق المهرجان تحت الرعاية الملكية السامية في 18 /7/ 2019 في مدينة جرش الاثرية لتحمل دورة المهرجان عروضا فنية محلية وعربية حيت سيتم الاعلان بشكل مفصل عن كافة الفعاليات ويحتضن مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام توليفة غنائية من أبرز نجوم الغناء والموسيقى في الاردن والعالم العربي.

المكتب الاعلامي لمهرجان جرش للثقافة والفنون

غازي بني نصر