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رغبة بريطانية في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان

عبّرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في تعزيز وتمتين علاقاتها مع اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط والتنمية الدولية اندرو موريس ، الذي شدّد خلالها على ضرورة تعزيز علاقات بلاده مع الاقليم على كافة الاصعدة ، كما هنأ نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيسا لكوردستان .

وأدى نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين اليمين القانونية رئيساً لاقليم كوردستان فيما كلّف رسمياً ، اليوم الاربعاء ، مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة .

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