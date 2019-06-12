زوجة عزت أبو عوف تكشف سبب دخوله العناية المركزة وهل حالته الصحية خطيرة؟

بعد فترة طويلة من عدم التواصل مع الصحافيين، قررت أميرة زوجة الفنان عزت أبو عوف الرد على تساؤلات الصحافيين كافة، حول الحالة الصحية للفنان الكبير التي تدهورت مؤخرًا، ونُقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث هو بداخلها حتى الآن.

يستجيب للعلاج داخل العناية المركزة

وقالت أميرة في تصريحات صحفية، إنّ الحالة الصحية لزوجها مستقرة بشكل ملحوظ، وأنه يستجيب للعلاجات التي تعطى له داخل العناية المركزة، وأنّ سبب تدهور حالته الصحية هو انحفاض ضغط الدم في جسده بشكل كبير، وبعدها تم نقله إلي المستشفى ووضعه داخل العناية المركزة، والسيطرة على انخفاض ضغط الدم الذي كان يتزايد، وقام الطبيب المسؤول عن العناية المركزة، بمتابعة حالته الصحية بشكل دوري خلال الأيام الماضية، حتى أنه أكد لي أنّ حالته أصبحت الآن مستقرة وغير حرجة، كما تردد خلال الأيام الماضية .

نقابة الممثلين تتابع حالته الصحية

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعلن الأطباء عن موعد خروجه من المستشفى، ولكنهم يحرصون على إجراء العديد من الفحوص الطبية للاطمئنان إلى حالته الصحية بشكل كامل، ويخرج من المستشفى بكامل حالته الصحية .

جدير بالذكر أنّ الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الطبية بنقابة المهن التمثيلية، كانت تتابع حالة الفنان عزت أبو عوف باستمرار، وتتواصل مع الاطباء لتسعى لطمأنة محبيه وجمهوره من خلال تصريحاتها الصحافية والتلفزيونية .

ومن المقرر أن يعود الفنان الكبير عزت أبو عوف إلى منزله خلال أيام، وبعدها يستكمل تصوير مشاهد فيلمه الجديد “كل سنة وانت طيب”، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، ومن إنتاج “نيوسينشري” و”دولار فيلم” .