شرطة السليمانية تصدر توضيحا بشأن الهجوم المسلح على المقر الرئيس لحركة التغيير

نفت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء تعرض المبنى الرئيس لحركة التغيير الى هجوم مسلح.

وقالت الشرطة في بيان انه في الساعة 1:30 من صباح اليوم حدث خلاف ونزاع بين مجموعة من المسلحين وعنصر حراسة لمستشفى “انور شيخه” اذ حاول المسلحون ان يدخلوا مبنى المستشفى عنوة، مضيفة ان المسلحين هاجموا العنصر ليحدث اطلاق نار امام المستشفى بعيدا عن مقر حركة التغيير.

واوضح البيان ان بسبب الحادث اصيب شخص يدعى (ر، ف) لتنقله قوات الشرطة وعلى الفور الى المستشفى، ولكن لشدة اصابته فارق الحياة.

و وفق التحقيقات الاولية لقوات الشرطة تبين ان مقر حركة التغيير لم يتعرض وبأي شكل من الاشكال الى اطلاق نار، وكان الحادث مجرد نزاع حصل بين المسلحين وعنصر الحراسة في المستشفى، حسب بيان الشرطة.