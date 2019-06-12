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عالية نصيف تحذر من الاستمرار في التعتيم على الأرقام الحقيقية لصادرات النفط من اقليم كردستان

حذرت النائبة عالية نصيف من مغبة الاستمرار في سرقة الثروة النفطية من خلال التعتيم على الأرقام الحقيقية لصادرات النفط من اقليم كردستان، معربة عن تأييدها للحملة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية التي اطلقها ناشطون مؤخراً .

وقالت في بيان اليوم :” ان التهاون في عائدات الثروة النفطية وغض النظر عن الأرقام الحقيقية لصادرات نفط الاقليم يعني المساهمة في قطع أرزاق اليتامى والأرامل وعوائل الشهداء والآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر، وهذا الأمر لايمكن السكوت عليه او مجاملة أي شخصية أو حزب “.

وأوضحت نصيف :” ان الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية عن أي اخفاء متعمد للأرقام الحقيقية للصادرات النفطية عبر الاقليم والتي يتم اكثرها بالناقلات الحوضية باتجاه تركيا، وأي سكوت عن هذا الملف يعد تغطية على أكبر جريمة اقتصادية بحق الشعب العراقي ” ، مؤكدة تضامنها مع ” الحملة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية التي اطلقها مؤخراً ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لكشف التلاعب بقوت الشعب “.

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