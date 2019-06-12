ليال عبود نجمة حفلات عيد الفطر

لم تكن مهمة الفنانة اللبنانية ليال عبود سهلة خلال عيد الفطر السعيد بعد ان الغت حفلة واحدة في جبل لبنان أحتراماً لشهداء الجيش اللبناني و قوى الامن الداخلي اثر الحادث الارهابي في طرابلس , الا ان اصرارها التمسك بثقافة الحياة و الامل و الفرح كان اشبه بمغامرة فريدة من نوعها برزت في ثلاث حفلات متتالية ضمت اكثر من 3000 شخصاً من مختلف الاعمار وهي النتيجة التي حققتها ” ليال ” بجدارة و ربحت الرهان على حب الناس و ثقتهم و ايمانهم بفنها و خصوصيتها و تواضعها .

الحفلة الاولى كانت في جنوب لبنان و تحديداً مجمع “ Totango “ في النبطية حيث فاق عدد الساهرين كل التوقعات بعد ان حجزت جميع المقاعد في الصالة و اطلت ليال عبود على عشاق فنها بعفويتها المعهودة و أناقتها و تناغمت مع اجواء الفرح عبر مجموعة من أغنياتها الخاصة التي اضافت نكهة مميزة الى السهرة وابرزها أغنية ” يا عنب يا مشمش ” التي اطلقتها قبل فترة و نالت حصتها من الانتشار على امتداد الوطن العربي .

حفلة العيد الثانية كانت في محافظة طرطوس السورية داخل مجمع “ Holiday beach “ فكانت ليال عبود على قدر المسؤولية أمام حشد كبير من الساهرين الذين عاشوا معها لحظات مميزة دامت حتى مطلع الفجر فكانت أغنية ” حاضر يا مستر ” و ” خشخش حديد المهرة ” و ” مغنج ” و ” دنية عجايب ” وغيرها من الاعمال الغنائية وقود الامسية التي سبقها لقاء عبود مع عدد من المعجبين و المعجبات و التقاط الصور التذكارية معهم الى جانب سلسلة من اللقاءات الاعلامية التي اجريت معها و تمنت خلالها كل الخير و السلام و الامان للجميع .

ليال عبود و في اليوم الثالث من عيد الفطر التقت جمهورها في مربع carte blanche “ “في العاصمة بيروت و تحديداً منطقة الروشة حيث تبين ان بطاقات الامسية الفنية قد نفذت قبل اسبوع من موعدها فكانت الاطلالة مميزة كما هي العادة على وقع مجموعة من الاغنيات التي نالت التفاعل و الانسجام وحرصت عبود على معايدة الساهرين و قالت في كلمة مختصرة ان لبنان سيبقى طائر الفينيق في سماء الامل و الحب و الغد الافضل .

ليال تستعد الان للسفر الى إمارة دبي لاحياء سهرة في مربع الـ “ carte blanche “ قبل ان تعود الى لبنان لاستكمال جدول حفلاتها و مهرجاناتها خلال فصل الصيف الى جانب اكثر من جولة فنية في الخارج .