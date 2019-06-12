مركز حقوقي سوري: مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين في قصف تركي على تل رفعت‎

أفاد مركز حقوقي سوري اليوم الثلاثاء، بمصرع مدني وإصابة آخرين في قصف تركي على بلدة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكوردية بريف حلب.

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا في بيان : «جددت القوات التركية قصف بلدة تل رفعت في ريف حلب بقذائف الهاون والمدفعية».

المركز أضاف أن «القصف أدى إلى مقتل مدني يدعى صبري عمر حمدو، الذي يبلغ من العمر 65 عاماً، كما وأصيب 3 آخرين بجروح وهم كل من: فكرت رشيد خورشيد (48 عاماً)، زينب عبد الرحمن عمر (54 عاماً)، محرم بكر (70 عاماً)».

وأشار إلى أن «القوات التركية تواصل لليوم الرابع على التوالي قصف قرى بريف حلب الشرقي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرة مقاتلين من الوحدات الكوردية السورية في منطقة تل رفعت شمال حلب، يوم الأحد، رداً على هجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب جزء من حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه تركيا على أنه «جماعة إرهابية» والذي يقاتل منذ أكثر من 30 عاماً.

من جانبها، أعلنت قوات موالية للوحدات الكوردية، يوم الاثنين، مقتل وإصابة 17 من الجنود الأتراك وعناصر ميليشيات المعارضة في ريف عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) ومنطقة إعزاز.