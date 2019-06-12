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مشاركة مؤسسة الفارابي السينمائية في لسوق فيلم إيران في مهرجان فجر السينمائي الدولي

تشارك مؤسسة الفارابي السينمائية بخمسة أفلام سينمائية جديدة في غرفة دي وان (d۱) لهذه السوق في مجموعة تشارسو.

وأفادت العلاقات العامة لمؤسسة الفارابي السينمائية أن الأفلام التي تقوم مؤسسة الفارابي السينمائية بتوزيعها دولياً في مهرجان فجر السينمائي الدولي السابع والثلاثين هي: «التوقیع الأول لرعنا» من إخراج علي جكان، و«باستاريوني» من إخراج سهيل موفق، و«غلامرضا تختي» من إخراج بهرام توكلي، و«شجرة الجوز» من إخراج فيصل سويسال (وهو الإنتاج المشترك لمؤسسة الفارابي السينمائية من إيران، مع تركيا، بلغاريا وآلمانيا).

وإلى جانب التفاوض مع موزعي الأفلام، تم إدراج التعريف بقسم الإنتاج المشترك لهذه المؤسسة، والتعريف بمشاريع قيد التنفيذ للمؤسسة، وتبيين نشاطات «مركز الإبداع والتسريع للسينما الإيرانية» على جدول أعمال المؤسسة في سوق مهرجان فجر السينمائي الدولي.

وكان قسم الإنتاج المشترك لمؤسسة الفارابي السينمائية قد درس مشاريع متعددة عبر إنشاء فريق عمل متخصص في هذا المجال السنة الفائتة وفي هذا السياق تمت المصادقة على ثمانية مشاريع من قبل فريق العمل للإنتاج المشترك مع دول آذربيجان، وفنلندا، والولايات المتحدة الأميركية، وآلمانيا، وفرنسا، وتركيا، وبلغاريا، وجمهورية التشيك.

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