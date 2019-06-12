ميليشيات المعارضة تعتقل خمسة مدنيين كورد في عفرين‎

قالت منظمة حقوقية سورية، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات المعارضة أقدمت على اعتقال خمسة مدنيين كورد في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان إن «الشرطة الحرة التابعة لناحية شران وبمساندة من قوات الاحتلال التركي قامت باعتقال خمسة مواطنين بعد مداهمة بعض المنازل في قرية ماتنلي».

وأضافت أن المعتقلين هم: فرهاد حج عبدو بن رشيد، عصام عبد الحنان عمر، رشيد سيدو رشو، أدريس حنان خليل، الأرملة فيدان حسين حمو، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في عفرين إلى أن الاعتقالات تمت بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.