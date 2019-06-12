نرفع القبعة (للسعودية العظمى) باعتراف (اعداءها من الشيعة)…

بسم الله الرحمن الرحيم

(وفتوى كفائي دليل لاوطنية الشيعة)

مقدمة:

في الموضوع محاور عدة وتساؤلات وحجج.. نحاجج بها (الموالين لايران).. واصحاب نظرية المؤامرة.. واعداء السعودية.. مع الاخذ بنظر الاعتبار (اختلافنا مع اعداء السعودية من منطلقاتهم بالعداء).. فهم ينطلقون من مصالح ايران وليس من مصالح الشيعة العرب والعراق.. وهذا لا يعني نحن نتفق مع السعودية.. ولكن بالتاكيد نتنافر حتى النخاع.. مع النظام الايراني .. والموالين له (الخونة العقائديين).. الذين يمسخون العقيدة بجعلها (تشرع الخيانة والعمالة، والفساد بغطاء اموال العراق مجهولة المالك ويفعل بها حاكمهم الشرعي حاكم ايران خامنئي ما يشاء، وكذلك يشرعون المخدرات وتهريب النفط، والاتجار بالبشر والمليشيات.. الخ) من الموبقات.. التي نشهدها بالعراق وسوريا واليمن ولبنان كلما زاد نفوذ ايران والموالين لطهران.. وبدعتهم (ولاية الفقيه)..والادهى (لم نسمع يوما خامنئي يدعو اتباعه للكف عن الفساد او محاربته بالعراق) في وقت (ايران خامنئي تتدخل بكل صغيرة وكبيرة بالعراق وجرت العراق للحروب لمصالح ايران القومية العليا).

ندخل بصلب الموضوع:

سبحان الله (هؤلاء ال سعود.. اقوى من اليهود وامريكا معا)؟؟ فاعداءهم يقولون.. ال سعود هم وراء مؤامرة الموصل التي هزت العام رغم ان الموصل تبعد 1000 كيلو متر عن الحدود السعودية؟؟ وهم اسسوا داعش والقاعدة التي هزت البشرية؟؟ وهم وراء الاضطرابات والانقلابات كما في السودان والجزائر وغيرها.. وهم وراء الفوضى بجزر الكناري والواق واق.. وهم وراء اضطرابات عشرات الدول الاسلامية والعربية والعالمية.. ؟ وهم دفعوا امريكا اقوى دولة بالعالم.. ضد اعداء ال سعود واقصد ايران وربعها.. وهم وهم وهم؟؟ زين سؤال (شعجب ال سعود .. الذين يصولون ويجولون بالعالم خرابا.. لم يثيرون الارهاب بايران او على الاقل بدولة قزمية مثل قطر المجاورة للسعودية.. كما اثاروه مثلا بالعراق وسوريا.. وليبيا وسوريا والجزائر والسودان وفلسطين ولبنان وجزء الكناري والواق ويق)؟؟

ليطرح سؤال لاعداء السعودية.. (الم تبالغون جدا.. بعداءكم ضد ال سعود.. حتى لم يبقى غير تقولون اي شخص يحكه ظهره.. وراءها ال سعود)؟؟ (ثم قطر مثلا حكامها من نسل محمد عبد الوهاب، اي وهابية.. وسكانها غالبيتهم سنة) فلماذا من اثار الفوضى كما تزعمون بليبيا والعراق وسوريا.. عجز عن تحريك القطريين مثلا ضد حكامهم)؟ ثم (اذا السعودية فعلا وراء هذه الاضطرابات بالعالم ودول كليبيا والعراق وسوريا والسودان والجزائر وافغانستان.. الخ) فلماذا من يصل للحكم (ليسوا وهابية)؟؟ ثم (ان الوهابية اقلية بالعالم ويستحيل لديهم القدرة على تحريك دول غالبيتها ليسوا وهابية).. (وال سعود لا يطرحون انفسهم اولياء امر على المسلمين كخليفة للمسلمين او الحاكم الواجب الطاعة على البشرية اجمعين).. كما هم (الايرانيين بطرح خامنئي ولي امر المسلمين الواجب الطاعة) ولا نعلم من منحه حق لحق اصلا هل نزل الوحي مثلا على الخميني ومن بعده الخامنئي؟

والمضحك ان (شيعة ماما طهران) يروجون بان (السعودية صرفت مئات المليارات الدولارات) لتمويل الارهاب.. بمهزلة لا يمكن ان يصدقها الا غبي .. والادلة.. (لم نجد اي تنظيمات مسلحة موالية للسعودية وترفع اعلامها وتعلن بيعتها لال سعود) تمولهم السعودية بالدبابات والطائرات والصواريخ والرشاشات والهمرات.. الخ.. لا داعش ولا القاعدة ولا النصرة ولا الاخوان المسلمين.. الخ.. بل نجد العكس تسليح الجماعات الارهابية (بسيط من احاديات ورشاشات والخ) .. ومعظم تسليح داعش من الاسلحة التي استولوا عليها من الجيش العراقي والسوري..

في حين نجد (ايران هي من تمول مرتزقة من مليشيات الحشد وحزب الله لبنان والحوثي وفاطميون وزينبيون.. الخ).. بالصواريخ والطائرات والرشاشات وغيرها.. وطبعا (من اموال ابناء الخايبة من الشيعة العرب بالعراق خاصة).. بعد ان سخرت ايران العراق لمصالح ايران القومية العليا باعتراف المسؤولين الايرانيين واخرهم يصرح (بان العراق وسوريا العامود الفقري لايران) وما صرح به حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني (بان العراق مجرد كيس ملاكمة لتجنيب ايران الضربات) بقوله (خير وسيلة لتجنيب الداخل الايراني الحروب هو بنقلها للعراق)..

ونرد على (السطحيين) الذين يقولون .. (بان ارهابيين يحملون الجنسية السعودية كانوا مع القاعدة وداعش ومن ساهموا بتفجيرات 11 ايلول بامريكا ايضا).. نرج عليهم (غالبية الارهابيين بالعراق عراقيين، وزعيم داعش عراقي ابو بكر البغدادي، وغالبية قيادات داعش عراقيين بسوريا والعراق) فهل يعني ذلك بان (العراق وبغداد يتبنون الارهاب)؟؟ (وهناك 11 الف تونسي مع داعش بالعراق وسوريا) فلماذا لا تتهمون تونس ونظامها بدعم الارهاب وتبنيه لمجرد هناك تونسيين بالالاف مع داعش؟؟ وغالبية الارهابيين الاجانب بالقاعدة وداعش والاخوان هم مصريين.. كابو ايوب المصري زعيم القاعدة المقبور بالعراق وايمن الظواهري المصري زعيم القاعدة بالعالم والقرضاوي المصري مفتي المفخخات .. وغيرهم..

(واكثر شعب تزداد شعبية القاعدة وداعش بينهم هم المصريين).. بوقت تنخفض شعبية القاعدة وداعش بالعالم الاسلامي الا في مصر.. (وزعماء مصر وصفوا الشيعة باخطر من اليهود كمرسي.. وعديمي الولاء لاوطانهم كحسني).. والسيسي من صقور حسني امبارك المخلوع.. كما هو معروف.. فلماذا تمنحون مصر عقود بالعراق ونفط مخفض وتبيحون العراق للعمالة المصرية السنية بمخاطرها بالتلاعب الديمغرافي وتزويد الارهاب بدماء جديدة؟

ونقول لمن يتهم امريكا بكل سذاجة.. (بانها كانت بمجرد ضربات جوية يمكن هزيمة داعش ببدايتها بالموصل)؟ .. نقول: بالقانون العسكري.. عمر القوة الجوية مهما كانت قوية ومهيمنة بارض المعركة .. لا تستطيع حسم المعركة.. فكيف تقولون ان (امريكا كانت قادرة على هزيمة داعش جويا بضرب خطوط امداد داعش التي يصل لالاف الكيلو مترات).. ؟ فاين (60 الف جندي وشرطي عراقي يمثلون اربع فرق عسكرية.. وقوات جوية اضافة لطيران السمتيات) والصواريخ.. الذين كانوا متواجدين بالموصل؟؟ كيف تبخروا؟؟

ثم ان روسيا بقواتها الجوية موجودة بسوريا وعمق داعش بالاراضي السورية.. (ورغم الضربات الجوية الروسية والصاروخية.. داعش تمددت وتوسعت وتقوت).. .. ثم كلنا نعلم ان (تنظيم الدولة الاسلامية للخلافة اساس فكرهم اخواني وبذرتها اعادة الخلافة الاسلامية).. لذلك عندما تحركت الجماهير السنية كمدن وقرى.. (فكيف تحسم القوة الجوية المعركة وانصار داعش هم اهل السنة انفسهم بداخل عششهم المتمثله بالمدن)؟

فتمكن داعش من الارض ليس لقوة داعش اساسا بل لغباء شيعة ماما طهران بالعراق الذين فضلوا مصالح ايران القومية العليا على مصالح الشيعة العرب والعراق..

فلا تلوم الذئب لماذا نهش الضحية بل لوم ولي امر الضحية لماذا سلم الضحية للذئب.. لماذا سمح المالكي لتهريب الالاف الارهابيين من سجن ابو غريب.. كتمهيد لتمكن داعش بالارض.. ولم يقضي على الاعتصامات بمهدها وتركها تتفاقم.. وترك الفساد يضرب كل مفاصل الدولة والمؤسسات الاجتماعية والعسكرية و الامنية.. مع سوء خدمات ووضع امني مزري.. وكل ذلك بيئة ناتجة من هيمنة شيعة ماما طهران بالحكم التي ولدت داعش والقاعدة والمليشيات والله يستر مستقبلا ماذا سوف تولد..

ثم اذا تعرفون اهمية امريكا.. وقواتها الجوية.. فلماذا الاغبياء من شيعة ماما طهران بالحكم بالعراق رفضوا تواجد قواعد امريكية بالعراق.. عام 2011.. وتسببوا بانسحاب امريكا لمصالح ايران القومية العليا ولارضاء غباء مقتدى الصدر . واتباعه الجهلة.. ثم (لماذا لا تلومون روسيا .. لعدم ضربها خطوط الامداد لداعش عندما هيمنت على الموصل مثلا؟؟ او على اراضي واسعة بسوريا)؟؟ كما تلومون امريكا؟؟ فقد تكون اجابتكم (بان روسيا لم يكن لها قواعد عسكرية جوية بروسيا ببداية الازمة) السؤال (الم ترفضون بقاء قواعد عسكرية جوية امريكية بالعراق ومنها بالموصل عام 2011)؟؟ فلماذا لا تلقون بالمحصلة المسؤولية على انفسكم يا اعداء امريكا بالعراق..

وقد يقول قائل اخر منكم.. (امريكا مسؤولة عن ما يجري بالعراق لانها عام 2003 اسقطت حكم صدام.. وتبخر الجيش العراقي واجهزته الامنية القمعية السابقة.. فكانت نتيجتها هيمنة داعش على جزء واسع من العراق)؟؟ نسال (هل سوريا دولة احتلت من قبل احد؟؟ الجواب كلا.. الم يكن هناك 300 الف جندي سوري والالاف الدبابات والصواريخ ومئات الطائرات يملكها الجيش السوري.. فلماذا هيمنت داعش على سوريا وتبخر الجيش السوري)؟؟ والعاقل يفهم ما اريد ان اقوله؟

ثم ان السعودية حدودها تبعد اكثر من 1000 كيلو متر عن الموصل.. واكثر حدود امنه مع العراق هي الحدود السعودية، والمخدرات تاتي للعراق من الحدود الايرانية وتهريب النفط العراقي عبر الحدود الايرانية وباشراف الحرس الثوري الايراني، وتميع الحدود بين العراق وايران سهل بتحرك المليشيات وعصابات الجريمة المنظمة.. والارهاب جاء للعراق منذ عام 2003 من سوريا الاسد حليف ايران، باعتراف نوري المالكي الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003..

فلولا ايران ودعمها لحلفاءها لما كان هناك ارهاب بالعراق اصلا.. ولا ننسى دعم ايران لتنظيم تكفيري باعتراف (د. عبد الامير العبودي) الموالي للعصائب.. بان حماس تكفيرية تدعمها طهران وغباء الموالين لايران يبررون ذلك بقولهم (وهذا دليل ان ايران ليست طائفية لانها تدعم حماس التكفيرية)؟؟ ليطرح سؤال (لو كان الفلسطينيين وحماس فجروا انفسهم بالالاف بالايرانين داخل ايران وليس بالعراقيين) هل كانت ايران سوف تدعم حماس (الجواب بالطبع كلا) بل لكانت حاربتهم.. ولكن بما ان حماس والفلسطينيين والمصريين والسوريين ذبحوا العراقيين من الشيعة العرب اولاد الخايبة.. فمباح قتلهم (ايرانيا)..

وهنا نشير بان من (يؤمن بنظرة المؤامرة) يشير بان قوة اسرائيل ومخابراتها هي قدرتها على تنفيذ المؤامرات وتحريك دول واثارة الفوضى بدول اخرى؟؟ فعجيب غريب امر قضية؟؟ فاليس هذه نفس الصفات التي تعطونها لال سعود والسعودية.. بالتالي السعودية اقوى دولة بالعالم؟؟ وليس (اسرائيل او امريكا)؟؟ حسب وصف اصحاب نظرية المؤامرة انفسهم بالمحصلة؟؟ ثم اليس (الصراع القطري الامريكي) جذوره هو صراع (بريطاني امريكي).. فقطر تمثل النفوذ البريطاني وثقله الاخوان المسلمين الذين مركزهم بريطانيا والقاهرة.. وتعتبر بريطانيا الخليج والمنطقة مستعمراتها السابقة، التي زاد نفوذ امريكا فيها مما يهدد بتمزيق خرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو الاوربية لرسمها بنفوذ دولي جديد تكون لامريكا الثقل الاكبر فيه هذه المرة..

ثم عيب تقولون (ان هزيمة داعش جاءت بفتوى من السستاني)؟؟ فاين الوطنية والغيرة والشرف

كل ذلك لم يحرككم يا شيعة ؟ وحركتكم فتوى فقط؟؟ الا يدل ذلك على انعدام الروح الانتماء والوطنية والولاء للارض التي تنتمون لها.. وكل ذلك تم قتله في نفوسكم من قبل (من الجهة التي اصدرت الفتوى ونقصد المرجعية مع القوميين) الذين ساهموا بمنع بروز نخب سياسية وثقافية ناضجة.. وكذلك ساهموا بتسميم العقول بالاديولوجيات الدينية والقومية الشمولية التي تقتل روح الانتماء للجذور ..

فاين السستاني وفتواه عندما كانت القاعدة تقتل وتذبح وتغتصب اعراض مئات الاف الشيعة قتلا على الهوية.. لماذا لم يصدر فتوى للجهاد ضد القاعدة.. بل يصدر العكس (لو قتل نص الشيعة لا تردوا ولو ابيدت محافظة شيعية عربية لا تردوا) بحكم ان المحافظات الشيعية بالعراق هي عربية بوسط وجنوب.. (في وقت صدرت الكفائي عندما تم تهديد النجف وكربلاء بوثيقة الموصل .. حيث بيوت ونساء وابناء المراجع العجم واللبنانيي الاصل والباكستانيين والافغان)؟؟

توضيح:

(كلامكم صحيح) لكن (من تريد ان تقنع.. كلاب رقية) لو (المقدسين لتايرات الجكسارة)؟

عندما تناقشنا مع جماعة بهذا الموضوع.. قال (كلامكم صحيح) ولكن (من تريد ان تقنع.. جماعة المسوخ الايرانية.. بالعراق من “كلاب رقية” (كلاب زينب).. (كلاب العباس)؟؟ لو جماعة جهلة جهلة جهلة (المتقربين لله باطارات الجكسارة لمقتدى الصدر)؟؟ لو الخونة من اتباع ولاية السفيه الايرانية الذين يروجون للخيانة العقائدية.. لخيانة الاوطان لتسقيطها بيد ايران.. فالحكيم يقول (اقنعت العالم.. واعياني الجاهل).. فايران تروج (للخيانة العقائدية) بجعل الشيعة خارج ايران يعلنون الولاء لها ويتخلون عن هوياتهم الوطنية والقومية.. في حين الايراني يفخر بفارسيته.. اي اسوء من الخيانة العقائدية (الصهيونية) التي تروج بان على اليهودي من مختلف جنسيات العالم من الصين وروسيا والعراق واليمن وسوريا واوربا .. الخ ان يعلنون الولاء لاسرائيل والتخلي عن هوياتهم الوطنية والقومية..

ان الخيانة العقائدية (القومية والدينية والمذهبية) وراء تميع الحدود والاضطرابات بالمحصلة وخاصة بالشرق الاوسط .. وهي تضيع الولاءات والانتماءات.. وتفجر الازمات وتشرع الخيانة بابشع صورها.. وتضع الدول والمجتمعات وتنشر الفوضى والفساد وسوء الاخلاق.. وكلها رايناها بالعراق بالعقود الماضية لحد اليوم..

مختصر القول:

يقولون السعودية تعادي الشيعة.. في وقت هناك 5 ملايين شيعي عربي بالسعودية يعيشون بحياة افضل بمليار مرة من وضع الشيعة بالعراق .. ويتنعمون بالخدمات والماء .. في وقت السعودية تخلوا من البحيرات والانهر.. في وقت يعان الشيعة العرب بوسط وجنوب حتى من الماء لتسممه او لعدم وصول الماء الصالح للشرب لمنازلهم رغم وجود انهر وبحيرات وسدود بالعراق..

يقولون السعودية تعادي الاديان.. في وقت هناك 6 ملايين اجنبي من مختلف اديان العالم من بوذيين ومسيحيين وهندوس وشيعة .. الخ يعملون بالشركات التي تعمر السعودية.. ولا يتم خطفهم او قتلهم على اساس ديني او مذهبي.. في وقت يتم خطف الاجانب بالعراق من قبل المليشيات ليتم التفاوض مع الموالين لايران لاطلاق سراحهم لتاخذ ايران نسبة من الاموال لتمويل مليشياتها.

يقولون السعودية متخلفة.. في وقت السعودية منفتحة على العالم ولديها علاقات مع 170 دولة.. وجيشها لم يتورط بتدمير اي محافظة سعودي.. في وقت الجيش العراقي دخل موسعة غنس بتدميره محافظات العراق سنية وشيعية وكوردية عبر تاريخه.. مع الجيش السوري الذي ساهم بتدمير سوريا..

يقولون الوهابية غير متحضرين.. في وقت اقام الوهابية دولتين هما قطر والسعودية.. وهم اكثر الدول استقرارا داخليا وتقيمان افضل العلاقات مع دول العالم.. ومدنهم عامرة وناهضة..

من ذلك نقول (اذا الوهابية (السنة الحنبلية) المذهب الرابع عند اهل السنة.. بهذه الوحشية) فكيف نفسر بان الوهابية اسسوا دول عامرة ومنتفحة على دول العالم شرقيها وغربيها)؟؟ في وقت عندما تنفذ شيعة ماما طهران بالعراق واليمن وسوريا ولبنان نشروا المليشيات والموبقات من مخدرات وجريمة منظمة وسخروا دول لمصالح ايران القومية العليا و اخضعوها بكل خيانة لحاكم ايران ومرشدها خامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني..

ان على الشيعة العرب ان يدركون بان لا حل لكم الا باقامة دول لكم بمنطقة اكثريهم.. ليستقلون عن ايران ويضمنون امنهم بعيدا عن مخاطر المحيط العربي السني والاقليمي معا..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم