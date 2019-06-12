وزير النقل يلتقي وزير الخارجية العماني ويناقش فتح رحلات جوية مباشرة بين البلدين

التقى وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي باهض اليوم الأربعاء، في قصر الضيافة ، وزير الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بمختلف انشطة النقل .

وذكر بيان للوزارة انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تفاصيل العمل المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي والبحري”.

ونوه وزير النقل، “سنسعى الى فتح رحلات جوية مباشرة بين العاصمة بغداد والنجف الاشرف ومسقط وصلالة”.

واشار الى “ايجاد السبل لتفعيل النقل البحري من خلال تسيير خط بين الموانئ العراقية والموانئ العمانية، لتنشيط الجانب الاقتصادي والتجاري بين البلدين”، داعيا الى “ايجاد فرص لتطوير المهارات للكوادر العراقية البحرية والجوية داخل سلطنة عمان”.

بدوره، أكد بن علوي أن “زيارته إلى العراق تكتسب أهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد الروى ، مجدداً دعم بلاده إلى العراق في مجالات النقل كافة”.