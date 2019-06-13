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البهادلي: كاميرات المراقبة من المشاريع الناجحة في بغداد وقللت من حجم الجريمة

اكد عضو مجلس محافظة بغداد ثائر البهادلي، الخميس، ان مشروع كاميرات المراقبة من المشاريع الامنية المهمة التي اطلقتها محافظة بغداد، مبينا انها قللت من حجم الجريمة في العاصمة.

وقال البهادلي في بيان ان “مشروع كاميرات المراقبة من المشاريع الامنية المهمة التي اطلقتها محافظة بغداد في عهدالمحافظ علي التميمي”، مبينا انه “تم نصب ابراج كاميرات المراقبة في جميع مداخل بغداد”.

واضاف ان “من مواصفات هذه الكامرات القدرة على الرؤية والتصوير بالضباب، وتحمل درجات حرارة مرتفعة تصل الى 75 درجة مئوية والدوران الكامل بزاوية 360 درجة، اضافة الى التوضيح خلال تكبير الصورة، وذات مدى تقريبي يصل الى 2000 م”، مشيرا الى انها “تلتقط رقم السيارة التي تسير بسرعة 80 كم بالساعة، والخزن فيها يصل الى اربعة اشهر”.

وتابع ان “الجهات الامنية المختصة اكدت ان هذا المشروع من المشاريع الامنية الناجحة”، موضحا انها “قللت من حجم الجريمة في العاصمة”.

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