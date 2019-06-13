الحزب الشيوعي العراقي يكرم الشاعر موفق محمد

يحتفل الحزب الشيوعي العراقي نهار بعد غد السبت بالشاعر المبدع موفق محمد وبمنجزه الأدبي.

وستلقى في الجلسة الاحتفالية التي ستقام على قاعة “بيتنا الثقافي” في ساحة الاندلس ببغداد، كلمة باسم الحزب الشيوعي العراقي يلقيها الكاتب رضا الظاهر واخرى باسم اتحاد الأدباء والكتاب في العراق يلقيها الناقد علي فواز.

وسيتحدث عن الشاعر المحتفى به ايضاً د. مالك المطلبي والباحث نجاح كبة والشاعر عارف الساعدي والباحث احمد الناجي وآخرين. فيما يدير الجلسة د. أحمد الزبيدي.

يبدأ الاحتفال في الواحدة بعد ظهر السبت 15 حزيران الجاري.

والدعوة عامة.