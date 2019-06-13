الخارجية الأمريكية: الكورد شركاء بارزون في الحرب على الإرهاب

’’ندعم الكورد ليكونوا جزءً من الحكومة السورية في المستقبل’’ …

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الكورد شركاء بارزون لواشنطن في الحرب على الإرهاب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس.

وأكدت أورتاغوس رغبة بلادها في مشاركة كافة الأطراف السورية في الحوار، مضيفة «بلا شك ندعم الكورد ليكونوا جزءاً من الحكومة السورية في المستقبل».

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى الدور الهام للكورد، وخاصة في غربي كوردستان في الحرب على الإرهاب، وقالت:«كان الكورد شركاء بارزون».

وشددت أن الولايات المتحدة تتخذ من قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم /2254/ أساساً لأي حوار من أجل التوصل لحل سياسي في سوريا.

الجدير بالذكر أنه تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع وذلك بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2015، ويتضمن دعوة مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار في سوريا والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في البلاد.