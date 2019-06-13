الدبلوماسية الرقمیة و الحرب الدبلوماسية الأمريكية علی إيران

من الواضح أن ثورة الإنترنت والتحولات الرقمیة في عصر العولمة والمعلومة والصورة دخلت في خلایا وأنسجة هذا العالم وأثرت علی جمیع جوانب حیاة البشر، بما في ذلك العلاقات الدولية. إذ إنها تحولت بفضل وسائل الإعلام الرقمیة الی دبلوماسية وأداة تستخدم في السیاسة الخارجیة.

کلنا نسبح الیوم في فضاء سبراني إلکتروني، هذا الفضاء غیر بتقنیاته و ثوراته و تحولاتە خارطة العلاقات بكل شي، بالكائن والحادث، بالمکان والزمان، بالحاضرة والذاکرة، بالفکر والحقيقة، لذا تعتبر الدبلوماسية الرقمیة في هذا الزمن التقدمي التصاعدي علم يجب تعلم قواعده، وهي فن يتعين الوقوف على أسراره.

لقد أستخدم دونالد ترامب لغة التغریدات الإلکترونیة کأداة لأعلان إنسحاب بلاده من الإتفاق النووي و من ثم بدأ بالحصار الإقتصادي ضد إیران لیتبعه حصار عسکري، بعد ذلك قام بتصنیف الحرس الثوري الإيراني کمنظمة إرهابية، ما شكل ضربة مؤلمة للنظام الايراني.

ثم أعلن بعده بأرسال حشد قوة بحرية وجوية ضاربة، تنفيذاً لاستراتيجية “الضغوط القصوى” علی إیران، بأعتباره خطر علی العالم أجمع. التعزیزات العسکریة الأمریكية المرسلة الی منطقة الشرق الأوسط تضم حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وخمس سفن حربية أخرى، بالإضافة الی نشر قاذفات استراتيجية من طراز “بي ٥٢” في قاعدة العيديد القطرية التي يتمركز فيها نحو عشرة آلاف جندي أمريكي، إعادة نشر بطاريات صواريخ باتريوت، ك و تعزيز تلك القوات بسفينة هجومية برمائية

بحسب المعلومات العسکریة المنشورة تملك الولایات المتحدة الأمریکیة قواعد عسکرية في المنطقة يعود تاریخ تمرکزها الی فترة حرب الخلیج الأولی عام ١٩٩١. منها قاعدة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ومقر الجيش الأمريكي الثالث في الكويت الذي يوجد فيه ١٦ ألف جندي أمريكي، وقوات أخرى في قاعدة الظفرة في الإمارات فيها حوالي ٥ آلاف جندي، إلى جانب قواتها الخاصة في اليمن، هذا بالإضافة إلى أن لديها اتفاقية لاستخدام موانئ ومرافق ومطارات عُمانية. تقود الدبلوماسية الحديثة في عالمنا الحالي ومنذ الحرب العالمية الثانية الساحة الدولية. فالحرب هي أعلى درجات الدبلوماسية، یمکن أعتبارها وسيلة من وسائل التفاوض عندما يتوقف الشكل الطبيعي للتفاوض، ويصبح غير نافع في إيجاد حلول مناسبة. و للحروب أسباب یمکن تلخیصها كالآتي: “الدفاع عن الوجود، جلب مصالح عظيمة، فرض أمور لا تستقيم الحياة إلا بها”.

بالحروب الدبلوماسية تستطيع كل دولة أن توطد مركزها وتعزز نفوذها فى مواجهة الدول الأخرى. لذا قام الرئیس دونالد ترامب بتشکیل فریق یسمی “مجموعة العمل الإيرانية”، یرأسه براين هوك، مدير التخطيط في وزارة الخارجية، بهدف تقدير الموقف وإعداد الخطط والبدائل المختلفة لتنفیذ إستراتیجیة تقلل من التهدیدات ولاهجمات المحتملة ضد القوات أو المصالح الأمریكیة.

الهدف القريب من الضغط على إیران هو إلغاء دورها الإقليمي وإلزامها حدودها الوطنية، وأن هذا المعنى ورد في تغریدات الرئیس دونالد ترامب وعلى لسان مستشارە في الأمن القومي جون بولتن و وزير خارجيته مایك بومبیو، الذي هدد بالعمل الجاد علی تصفير صادرات النفط الإيرانية كلياً وتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط لحين الامتثال لمطالب واشنطن و لكي تقوم حکومة طهران بکبح برنامجها النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية وتدخلها في العڕاق و في الصراعات الدائرة بسوريا واليمن.

فالعمل الدبلوماسي يشتمل على دراسة أرض العمليات والعدو ومقارنة القوات والأسلحة بمقارنة نقاط القوة والضعف فى إمكانيات القوة الشاملة، وبحث مجال المجهود الرئيسي، وتقدير الموقف وإعداد الخطط والبدائل المختلفة.

أما الدبلوماسية فإنها، کما یفسرها الفیلسوف توماس هوبر، أداة تابعة للحرب وتعد لها حيث تستخدم لتقنين عملية الاستسلام دون قيد أو شرط . بحسب رأیه ليس هناك مفاوضات وإن كانت فتكون تافهة وشكلية لان الهدف هو إجبار الخصم.

الدکتور سامان سوراني