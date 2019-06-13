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العراق وعمان يتفقان على فتح خط جوي وتسهيل منح سمات الدخول

اتفق وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، ونظيره العماني يوسف بن علوي يوم الاربعاء على فتح خط جوي، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والدبلوماسيين بين البلدين.

ووصل وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، وعقد اجتماعا مع نظيره العراقي.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انتهاء اجتماع الوزيرين في بغداد، “اتفق الجانبان على أهمية الدعم العربيّ المشترك، وإجراء إصلاحات جوهريَّة في عمل الجامعة العربيّة”.

واضاف انه “التأكيد على تشجيع الاستثمار، وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين”، مشيرا الى ان الجانبين “اكدا على دعم عمل الجامعة العربيّة، وتكثيف الحوارات المُشترَكة”.

ونوه المتحدث الى “الاتفاق على فتح خط جوّيّ بين العراق وعمان”، مردفا بالقول انه “تناولت المباحثات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، وحملة الجوازات الدبلوماسيَّة والخدمة”.

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