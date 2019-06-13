القدو: عبد المهدي وضع نفسه في مأزق بمناصب الوكالة وتحالفات الكتل هشة

رأى القيادي في تحالف الفتح، حنين القدو، بان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وضع نفسه في مأزق بموضوعة إنهاء إدارة المناصب بالوكالة، فيما حين وصف تحالفات الكتل ومنها {الفتح} بـ”الهشة”.

وقال القدو في برنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان”التكنوقراط والمستقل مصطلحات لا يفهم معناها، ويجب ان يكون هناك معايير محددة لاختيار الكفاءات”، مشيراً الى انه “لايوجد في العالم دولة تضع شخص بمكان حساس من دون ان يدعم من حزب معين”.

وأضاف “بسبب الظروف استعجلنا في عملية تشكيل الحكومة، والكثير من القوانين حسب الدستور تم تجاوزها لمجاملات سياسية معينة وعلاقات محددة كقانون 140″، فيما قال” تطبيق فقرة 30 حزيران عمل صعب، لأننا غير ملتزمون بالدستور والقوانين المرعية وهناك مجاملات وخواطر، وجميع المواد القانونية لا تطبق”.

وتابع القدو “في ضوء الصراعات الحاصلة لم نتمكن من إكمال الكابينة فكيف نستطيع انهاء 4 الاف درجة وظيفية بالوكالة خلال أسبوعين إكمال حكومة عبد المهدي وادارتها بالوكالة انه امر مستحيل”.

ولفت الى ان “مجلس المحافظات تجاوزت مدتها القانونية بسنتين ولازال لدينا اشكال بترشيح أسماء لاستكمال الكابينة وهناك صراع كبير بين الكتل على المناصب وعبد المهدي وضع نفسه في مأزق حين وافق على المادة 58 من الموازنة الخاصة بموازنات الاقاليم والمحافظات” مؤكداً ان “جميع البرامج الانتخابية مجرد وعود والوزراء الحاليون تدعمهم الكتل السياسية وليسوا تكنوقراط”.

وبين ان “الوزراء يتم اختيارهم وفق ولاءات طائفية ومناطقية ذاتية” مضيفا ان “عبد المهدي يولي اهتماما كبيرا للكتل المؤثرة على حساب الأقليات ولانستطيع الوصول إليه كسلفه حيدر العبادي وهناك جهات تفرض لي الأذرع على عبد المهدي” حسب قوله.

وقال القدو ان “عبد المهدي ارسل رسالة واضحة للكتل بضرورة ملئ الفراغ في مناصب الوكالة قبل يوم 30 حزيران الحالي وان لم يقدموا سيملأها هو” مشيراً الى ان “جميع الكتل البرلمانية عبارة عن تحالفات هشة مبنية على مصالح معينة”.انتهى