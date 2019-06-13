النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

زعم المحافظ السابق لنينوى القيادي في تحالف “القرار” اثيل النجيفي يوم الاربعاء ان القوات المسلحة العراقية ارادت قصف مدينة الموصل بالبراميل المتفجرة ليلة سقوطها بيد تنظيم داعش.

ونشر النجيفي صورة قال انها “افادة محمد ابراهيم عضو مجلس المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية في المجلس أمام لجنة سقوط الموصل ذكر فيها انه في الساعة التاسعة من ليلة إسقاط الموصل كان عبود كنبر (معاون رئيس اركان الجيش العراقي السابق) يتحدث عن تجهيزه لبراميل متفجرة يصل قطر تدميرها ٥٠٠ متر مما يعني كل برميل يدمر ١٠-١٥ بيت على الاقل وأنهم كانوا يتجهزون لرميها على الموصل القديمة بعد ساعة من حديثهم المشترك”.

واضاف قائلا “هذا هو التعاون الذي كانوا يطلبونه مني ولهذا كانوا يخفون خططهم عني، ويطلبون مني ان ابارك لهم تدمير المدينة على أهلها الآمنين وأصفق لهم بعد ذلك”.