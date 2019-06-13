النصر: عبد المهدي غير جريء لإتخاذ القرارات والشعب سيقول كلمته

أنتقد إئتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، أداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الناطق باسم النصر، علي السنيد، لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الخميس، ان “المحاصصة الآن أصبحت أسوأ وللأسف عبد المهدي خضع لضغوطات الكتل وقال للنصر اذهبوا الى البناء وسائرون” مضيفا ان “عبد المهدي يفتقر الى الشجاعة والجرأة في اتخاذ القرار” حسب قوله.

وأضاف، ان “العبادي تولى رئاسة الوزراء في مرحلة صعبة جداً وعمل على كثير من ملفات الفساد وهناك أموال ومطلوبين تم استردادهم في فترة الحكومة السابقة واليوم هناك تفريط في المنجز” وفق تعبيره.

وأشار الى ان “الحكومة الحالية وضعت نفسها بإحراج بعدما ألزمت نفسها ببرنامج حكومي قبل استكمال الكابينة” مؤكداً ان “الإصلاح الحقيقي ببناء مؤسسات دولة وليس لتغيير مواقع والذي يمنع التخاذلات على أساس المحاصصة”.

وتابع السنيد “لدينا ملاحظات كثيرة على فقرات الموازنة والكابينة الوزارية تخضع لإرادات كتل وأحزاب” معرباً عن “خشيته من إستغلال الدرجات الوظيفية من قبل الكتل السياسية والشعب سيقول كلمته بوجه كل من يحاول الاستهزاء به”.

وتساءل “لماذا لا يملك عبد المهدي الجراة والشجاعة للثبات على موقفه ونستغرب تصريحه بان الإدارات بالوكالة ليست ثغرة!؟”.

وأختتم بالقول “قبل ان يكلف عبد المهدي بتشكيل الحكومة كانت وزارتا النفط والصحة تعملان باستقلالية واضحة والبقية تديرها أيادٍ خفية”.انتهى