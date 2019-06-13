انا وصديقي مناتي الشرير
عباس طريم
اريزونا
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اجه امناتي وكعد , يشكيلي ضيمه
ظل يلطم ويقرالي
اليتيمه
+
وكال : ارد اشرد امن الناس ياخوي
وما اسكن مدينه
اسكن ابهيمه
+
اخوي الحكلي , ما ظل فلس بالبيت
واجيت الباب بيتك يبو
الشيمه
+
اوختمهه اوكال : اظل جندوب مهلوس
هضيمه اوروح ابوي
اكبر هضيمه
+
صديقي امناتي , داوي اوطاكه افلاس
واجاني ايعيدلي بقصته
القديمه
+
اخذته اوياي , للمطعم اداويه
وصحت واحد نفر
تمن اوقيمه
+
ومناتي صرخ : لا بويه ارجوك
حط فوك المرك
وذرة لحيمه
+
امناتي , ايريد ياخذ مني افلوس
ومثل كل مره
بالمطعم عزيمه
+
وكال , امن اشتغل , كل حكك ايعود
وحلفلي ابروح والدته
حليمه
+
وكبلهه ابروح ابوه , اقسملي مرتين
ومرتين اباسم عمته
نديمه
+
ولهذه اليوم , ما رد ولا دينار
وليذكره يحصله
شتيمه
+
اليكله الدين وين , ايكله يادين
انقلع لا ارتكب بيكم
جريمه
+
عباد الله , كلهم صاحو الغوث
من امناتي وافعاله
الذميمه
+
+
يقره الفاتحه .. اليطيه افليسات
ما ترجع واحك
عمته نسيمه
+
امناتي , المايدينه ايشبعه دفرات
وبعد الكتل , يرميله
التهيمه
+
يسأل عالفواتح , ياهو المات
ويطب ابلا عرف لو
شاف خيمه
+
واتشوفه ابكل عرس , من دون انذار
ما يحتاج لمناتي
عزيمه
+
ايحب اللحم , ويقدر التشريب
وتلكاه كاعد ابنص
كل وليمه
+
ما يتفاهم الاخ , ايده والبوكس
ومناقشته نتيجتهه
عقيمه
+
وامي من تذكره , اتكول بايجاز
[يمه ايروح فدوه
للبهيمه ]
+
+
كل جيرانه , شردو من بلاويه
وتركت بيتهه وشلعت
رحيمه
+
الكله , البوكس , والدفره , والطراك
طريقه ايشوفه ابرايه
حكيمه
+
اوتتناسب , مع الجيران والناس
واتزيده احترام , اوبعد
قيمه
+
الغريبه , الناس كلهه اتسلم اعليه
واتقدر انجازاته
العظيمه
+
استلمني وكعد يصبغ بيه ساعات
ويذكرني ابعلاقتنه
الحميمه
+
كريم , ايكلي ابوك ومنصف اوياوي
وعن امي يكول
شكد كريمه
+
ويكول : الرسول الاعظم ايكول
اليدين الناس منزلته
عظيمه
+
واليردهم , حرام ابشرع الاسلام
والله ايعاقبه , ايذبه
ابجحيمه
+
بس ميكول : عن عادة التقفيص
عد كل الخلك , عاده
ذميمه
+
+
قوي امناتي , اليطكه يفصخه تفصيخ
ويحط بيه عاهه
مستديمه
+
مثل الثور هايج , ماله رداد
وامه امعذربه واكبر
لئيمه
+
تجي لكل فاتحه , ام امناتي متكوم
من اول يوم للثالث
مقيمه
+
+
امناتي الما ايدينه , ايشبعه دفرات
وبعد الكتل , يرميله
التهيمه
+
وما تنفع اوياه الشرده , ياناس
ولا اتحل مشكله اوياه
الهزيمه
+
ومن يحتاج بس , ايدك عله الباب
ويذكرني بعلاقتنه
الحميمه
+
انه ادري ابصديقي امناتي , جذاب
واذا كتله اعتذر
اصبح غريمه
+
وما اسلم , كتلتي اتصير مفروغ
منهه, ويعتبر بيتي
غنيمه
+
غلطه وكتله مره , شصار بالدين
وكال الدين شنهي
يافهيمه
+
+
كسر فجي , اونمت بالبيت شهرين
واجاني ايكول , هاخويه
سليمه
+
خفت منه يطكني , وهوه بالبيت
لهل البيت ما يعرف
حشيمه
+
صبغني , وردت اكله اعذرني افلاس
وخفت يطيني بالفج
مسقيمه
+
من خوفي , كلتله ادلل اوصار
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ردة اتجنب الكتله
القديمه
+
انطيته العدي , والما عدي بالبيت
وبكلبي, نعلت امه
صخيمه
+
ابصراحه , من العكل والمنطق انطيه
اذا عيني ردتهه اتظل
سليمه
+
ومثل كل مره كال : افلوسك اتعود
وروح اجميغ وزهره
وسليمه