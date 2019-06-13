بغداد ومسقط يعولان على “دور مؤثر” في المنطقة وصالح يشيد بخطوة “ايجابية”

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق بعمقه العربي وجواره الاسلامي له اولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي وفقاً للمصالح المتبادلة والمتشاركة بين دول المنطقة.

وقال صالح خلال استقباله، اليوم الاربعاء في قصر السلام ببغداد، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له، ان “استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة”، مشدداً على ان “بغداد ومسقط يمكن ان تلعبا دوراً مهماً ومؤثراً لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا الاقليمية”.

ورحب صالح بقرار سلطنة عُمان فتح سفارتها في العراق، معتبراً انها “خطوة ايجابية من الاشقاء العُمانيين لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين الشقيقين”.

بدوره، أكد بن علوي ان زيارته الى العراق تكتسب اهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن الاوضاع في المنطقة، مجدداً دعم بلاده الى العراق في المجالات كافة.