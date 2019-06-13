Posted on by

بومبيو: أميركا تؤكد أن إيران نفّذت الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان

الأمم المتحدة –

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الخميس): “إن الولايات المتحدة على ثقة تامة بأن إيران وحدها القادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات كالتي حدثت اليوم لناقلتي النفط في الخليج، وإن التقييم الأميركي لما هو متوافر من معلومات عسكرية واستخباراتية يؤكد ذلك”.

وأضاف بومبيو في تصريح للصحافيين في وزارة الخارجية الأميركية، أن التهديدات المستمرة لإيران وأذرعها في المنطقة واستهدافها المصالح الأميركية وحلفاء أميركا في المنطقة متكرر، وهذه الحادثة هي الأخيرة في سلسلة من الهجمات، من بينها استهداف خط أنابيب في المملكة العربية السعودية، واستهداف مطار أبها الدولي قبل يومين.

وأبان أن إيران تريد رفع العقوبات القصوى عليها، ولكن لا يوجد ما يبرّر استهداف خطوط الملاحة الدولية، مشيراً إلى توجيهه الفوري للقائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، لمناقشة تبعات هذه الحادثة فوراً مع الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الأميركي: “إن إيران اليوم سخرت من الجهود الديبلوماسية اليابانية برفضها الحوار، بل تمادت واستهدفت ناقلة يابانية في الخليج”.

واختتم وزير الخارجية الأميركي بالقول: “إن إيران تحاول جاهدة التأثير على تدفق وانسياب إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز والتأثير على الأسعار العالمية”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close