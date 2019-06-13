توجيه أول طلب الى رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني

طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا يوم الاربعاء رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، الى تحويل قضاء سنجار الى محافظة.

وقال آغا في رسالة تهنئة قدمها لمسرور، بمناسبة تسنمه، رئاسة حكومة الاقليم ، ان “مسرور بارزاني، يمثل الجيل الثالث من عائلة بارزاني الخالدة، وهو قادر على تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكوردي، واستقرار اقليم كردستان وتحقيق الرفاهية له”.

واضاف، ان “مسرور يعرف بدبلوماسيته العالية، وعلاقاته الممتازة مع الحكومة العراقية الاتحادية، حيث سيكون من اكثر الداعمين لها في تحقيق اهدافها من اجل مصلحة الشعب العراقي عامة والشعب الكوردي خاصة”.

وتابع، آغا انه “سيعمل مسرور على ملفات في غاية الاهمية مع حكومة بغداد، وخاصة المتعلقة بالمواد الدستورية، مثل المادة 140، فضلا عن عمله باستقرار الامن في كوردستان”.

واوضح، ان “مسرور كان داعم للاقليات في البلاد، ونحن على ثقة تامة بانه سيتوج هذا الدعم بتحقيق الامن الكامل في سنجار وسهل نينوى، وان يحقق امنيات وتطلعات الشعب في هذه المناطق بتحويلها الى محافظة، لتنسى ما مر عليها من مآسي وقتل وتشريد لاهلها”.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اقترح في شهر شباط الماضي بعام 2019 تحويل قضاء سنجار الى محافظة مستقلة يديرها الكورد الايزيديون.