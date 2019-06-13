حداد: لقاءات مكثفة بين وفود حكومية من أربيل وبغداد خلال أيام

بهدف التوصل إلى اتفاق «طويل الأمد» …

وقال الدكتور بشير حداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، : «بلا شك، ستبدأ اللقاءات بين وفود إقليم كوردستان وبغداد، بعد تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم».

وأوضح الدكتور حداد، أن «حوارات ولقاءات مكثفة ستبدأ خلال الأيام القادمة بين أربيل وبغداد، حول كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الجانبين، وبالأخص ملف الاقتصاد بشكل عام، الموازنة، النفط، المنافذ الحدودية، القروض … إلخ، حيث سيتم تناولها جميعا بالحوارات».

الدكتور بشير حداد

وبيّن نائب رئيس البرلمان العراقي، أنه «من المؤمل هذه المرة، أن يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بين الجانبين، وليس كما في السابق إلى اتفاق سياسي تليه مشاكل بصدد الموازنة كل عام».

وأشار الدكتور بشير حداد إلى أن «الوفود المفاوضة ستكون حكومية، لذا سوف يجتمع وفد إقليم كوردستان مع الحكومة العراقية بعد تشكيل الكابينة الجديدة في الإقليم»، مؤكداً أن «لحكومة الإقليم الجديدة مكانة هامة لدى بغداد، ويعد الحضور المميز من قبل ممثلي بغداد في مراسم قسم رئيس إقليم كوردستان الجديد دليلاً على أن بغداد تولي أهمية كبيرة للتغيرات الحاصلة، وتأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الإقليم».