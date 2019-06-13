Posted on by

حداد: لقاءات مكثفة بين وفود حكومية من أربيل وبغداد خلال أيام

بهدف التوصل إلى اتفاق «طويل الأمد» …

حداد: لقاءات مكثفة بين وفود حكومية من أربيل وبغداد خلال أيام
كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن قرب بدء اجتماعات ولقاءات مكثفة بين وفود رفيعة من أربيل وبغداد، تتناول كافة القضايا العالقة بين الجانبين بهدف الوصول إلى اتفاق طويل الأمد بصددها.

وقال الدكتور بشير حداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، : «بلا شك، ستبدأ اللقاءات بين وفود إقليم كوردستان وبغداد، بعد تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم».

وأوضح الدكتور حداد، أن «حوارات ولقاءات مكثفة ستبدأ خلال الأيام القادمة بين أربيل وبغداد، حول كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الجانبين، وبالأخص ملف الاقتصاد بشكل عام، الموازنة، النفط، المنافذ الحدودية، القروض … إلخ، حيث سيتم تناولها جميعا بالحوارات».

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù Ø¨Ø´ÙØ± Ø­Ø¯Ø§Ø¯

الدكتور بشير حداد

وبيّن نائب رئيس البرلمان العراقي، أنه «من المؤمل هذه المرة، أن يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بين الجانبين، وليس كما في السابق إلى اتفاق سياسي تليه مشاكل بصدد الموازنة كل عام».

وأشار الدكتور بشير حداد إلى أن «الوفود المفاوضة ستكون حكومية، لذا سوف يجتمع وفد إقليم كوردستان مع الحكومة العراقية بعد تشكيل الكابينة الجديدة في الإقليم»، مؤكداً أن «لحكومة الإقليم الجديدة مكانة هامة لدى بغداد، ويعد الحضور المميز من قبل ممثلي بغداد في مراسم قسم رئيس إقليم كوردستان الجديد دليلاً على أن بغداد تولي أهمية كبيرة للتغيرات الحاصلة، وتأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الإقليم».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close