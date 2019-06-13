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حرائق تلتهم أراض زراعية واسعة في خانقين

اندلعت اليوم الاربعاء، حرائق واسعة في احدى القرى التابعة لمدينة خانقين، المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

ونقلت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني عن مصدر امني في شرطة خانقين قوله ان حرائق كبيرة اندلعت في المحاصيل الزراعية لقرية عشيرة السورميريين الواقعة في اطراف المدينة، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني في المدينة ما تزال تكافح الحرائق التي اندلعت الى هذه اللحظة.

واضاف المصدر ان القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث للوقوف على اسبابه وملابساته.

من جانبه اوضح الناشط المدني سلام عبدالله ان الحريق اتلف مساحات واسعة من الاراضي والمحاضيل الزراعية، داعيا الجهات الامنية الى الحفاظ على المحاصيل الزراعية للفلاحين.

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