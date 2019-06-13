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خمس خريجات يفتتحن مطعماً واستراحة للسياح قرب السليمانية

اقدمت خمس فتيات يئسن من عدم الحصول على التعيين في دوائر الدولة، على افتتاح مطعم غريب ومكان لاستراحة السياح في احدى المناطق التابعة لمحافظة السليمانية.

واولئك الفتيات اللواتي اتممن دراستهن الجامعية، اخترن مكانا في الطريق الرابط بين كلار ودربندخان يعج بحركة السياح، لانشاء المطعم، وعبرن عن رغبتهن لتوسيع عملهن في المطعم ليشمل ورشة لصيانة السيارات واخر لغسلها.

يذكر ان الفتيات والنساء في العراق ودول المنطقة يحصلن على فرص العمل بشق الانفس، كون اغلب الاعمال محتكرة من قبل الرجال، ولكن بعض النساء يواجهن الواقع المفروض ويتصدين لتلك الاعمال التي كانت سابقاً حكراً على الرجال فقط.

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