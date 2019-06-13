Posted on by

رسميًا: ريـال مدريد يُعلن عن صفقته الصيفية الخامسة بضم مدافع منتخب فرنسا!

أعلن نادي ريـال مدريد الإسباني رسميًا عن التعاقد مع اللاعب فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لنادي أولمبيك ليون الفرنسي كسادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الموقع الرسمي لريـال مدريد بيانًا يقول فيه إن اللاعب الدولي الفرنسي قد وقع على عقود انتقاله إلى نادي العاصمة الإسبانية مدريد لمدة ست سنوات، أي أنه سيبقى داخل النادي الملكي حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2025.

وتبلغ قيمة انتقال ميندي إلى ملعب سانتياغو برنابيو 48 مليون يورو بالإضافقة إلى بعض المتغيرات بقيمة 5 مليون يورو والتي من شأنها أن ترفع قيمة الصفقة إلى 53 مليون يورو.

في حين من المُنتظر أن يحصل الظهير الأيسر صاحب الـ23 عامًا على مبلغ قيمته 5 مليون يورو كراتب سنوي له مع النادي الملكي.

ويُعتبر ميندي أحد أهم طلبات زين الدين زيدان المدير الفني لريـال مدريد والتي يُحققها له فلورنتينو بيريز رئيس النادي واحدًا تلو الآخر من أجل إحداث ثورة كبيرة في الفريق لتعويض الخروج السيء من الموسم المنقضي 2018-19.

وأعلن الموقع الرسمي لريـال مدريد أن تقديم ميندي كلاعب لريال مدريد سيكون يوم الأربعاء المقبل 19 يونيو/حزيران الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت إسبانيا.

ويُعتبر ميندي اللاعب الفرنسي رقم 20 بتاريخ ريـال مدريد بعد كل من باراغيس، نورماند، خوان بيتيت، رينيه بيتيت، هون، لوسيانو، كوبا، مولر، كاريمبو، أنيلكا، ماكاليلي، زيدان، لاس ديارا، فاوبيرت، بنزيما، فاران، ثيو، إنزو زيدان ولوكا زيدان.

يُذكر أن ريـال مدريد يتبقى له هدف واحد من بين قائمة رغبات زيدان وهو اللاعب بول بوغبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي والذي يسعى الميرينغي بكل قوته من أجل الظفر بخدماته هذا الصيف.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close