شرطة اربيل تعلن القبض على قاتل عنصر بالاسايش وعلى عصابة تسليب وسطو

اعلن مدير شرطة محافظة اربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت يوم الاربعاء عن القاء القبض على منفذ جريمة قتل في اقل من 24 ساعة.

ولقي عنصر بقوات الاسايش (الامن) حتفه يوم الثلاثاء بعد تعرضه لاطلاق نيران من عنصر اخر، اثر حادث اصدام مروري بين سيارتيهما وسط اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر امني ان الحادث حصل في تقاطع الموصل اربيل، عندما تجاوزت سيارة من نوع كيا سبورتج الاشارة الضوئية بسرعة كبيرة واصدمت بسيارة من نوع كرايزلر.

واضاف انه بعد الحادث قام سائق سيارة الكرايزلر بالترجل من سيارته واطلق اربع رصاصات على سائق الكيا وارداه قتيلا وفر هاربا.

وقال اللواء الحقوقي طلعت في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “المدعو (محمد عبد العزيز) اقدم امس على قتل المواطن (هشام اسماعيل) في فلكة “بازكه” اثر خلاف اندلاع على خلفية تصادم سيارتهما”، مشيرا الى ان “القاتل قد سلم نفسه وتم حبسه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.

واضاف ان “الاضرار التي نجمت عن الحادث يمكن معالجتها بمبلغ لا يتجاوز 500 دولار امريكي، ولا يستوجب وقوع هذه الجريمة المؤسفة”.

ونوه الى القاء القبض على متهمين وهما كل من (أ، س، ع) و (أ، ج، أ) بتهمة تنفيذ عمليات تسليب وسطو مسلح”، مبينا ان المتهمين كانا يزعمان انهما في قوات الامن الاسايش اثناء تنفذ العمليات.

وتابع ان القوات الامنية ضبطت بحوزة المتهمين سلاحين نوع كلاشينكوف، ومسدس، وذخائر وهواتف نقالة وعجلة يستخدمانها في تنفيذ عملية التسليب والسطو المسلح.

واكد اللواء الحقوقي طلعت انخفاض معدل الجرائم خلال الاشهر الثلاثة الماضية في مدينة اربيل، مشيرا الى استمرار حملة نزع السلاح، ونصب كاميرات المراقبة في اربيل.