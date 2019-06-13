عاصمة الاتحاد الاوروبي تعلن دعما لمسرور بارزاني وبرنامج عمل حكومته المرتقب

اكدت بلجيكا على الشراكة والدعم الكامل للتشكيلة الحكومية الجديدة في اقليم كوردستان.

وكتب السفير البلجيكي لدى العراق والاردن هندريك فان دي فيلدي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ان بلجيكا ستكون شريكا حقيقيا لبرنامج التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني.

وجدد السفير البلجيكي على انه على المستوى الدولي ايضا ستكون بلاده سندا وعونا لاربيل.

واضاف دي فيلدي انه يتمنى النجاح لمسرور بارزاني في التشكيلة الجديدة من اجل المزيد من التقدم.