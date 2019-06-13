عدد جديد من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية الشهرية

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر العدد الجديد ( الثالث ، المجلد الثامن عشر ، حزيران 2019 ) من مجلة ” الإصلاح ” الشهرية ، وهي مستقلة للأدب والثقافة والتوعية والاصلاح ، تصدر عن دار ” الأماني ” للطباعة والنشر والتوزيع في عرعرة ، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي الأستاذ مفيد صيداوي .

جاء العدد على امتداد 50 صفحة من الحجم الكبير ، واشتمل على الكثير من الموضوعات الأدبية والمواد الثقافية المتنوعة . وزينت الغلاف الداخلي لوحة الفنانة علا الزعبي بعنوان ” ما أقبح الفقر ، وما أجمل الفقراء ” ، وهي زيت على القماش .

وفي كلمة العدد ” العروة الوثقى ” يتناول رئيس تحرير المجلة المناسبات في شهر حزيران ، ويتحدث عن الأدب الحزيراني الفلسطيني المقاوم للظلم ، والإنساني في الوقت نفسه ، ثم يتوقف عند الحدث الثقافي الهام في عالم الادب الفلسطيني ، وهو إنشاء ” الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيين – الكرمل ” .

وشارك في العدد د. محمد حبيب اللـه بمقال عن ” اللغة العربية في ظل قانون القومية ” ، و. ب حسيب شحادة بترجمة عن الكاتب العبري سامي ميخائيل ، ود. حاتم عيد خوري في حلقة جديدة من ” هناك في جورة الذهب ” ، والشاعر والباحث سهيل ابراهيم عيساوي قراءة في قصة ” حلم على رجل واحدة ” . فيما يكتب الكاتب والناقد الأردني المحامي هاشم خليل عبد الغني دراسة عن الأديب شاكر فريد حسن تحت عنوان ” ناقد متميز مرن التفكير وشاعر منحاز للوطن والطبقة العاملة ” ، واحمد صالح جربوني من وراء القضبان.. لقطات من الذاكرة ، والحاج فهمي حافظ أبو بكر عن لجنة الإصلاح البلدي في باقة الغربية ، والمحامي سعيد نفاع قراءة في كتاب ” العرب الدروز في اسرائيل تحرير الدكتور يسري خيزران ، والأستاذ حسني بيادسة عن تأوه الام وتنهدها وبكاء وصراخ الابن ، وديما خطيب عن الموضة السريعة ، والأستاذ سعود خليفة يقدم حكم واقوال مأثورة ، والكاتبة خالدية أبو جبل عن ” أكاليل الغار ” لأسمهان خلايلة ، وعمر سعدي في حلقة جديدة من ذاكرة الوطن عن المجاهد محمود فياض الوجيه ، وعبد الاله الحاج أحمد يونس عن الروحة هي الراحة والروح ، وحسين مهنا في عين الهدهد عن لغتنا العربية ، ود. امام حميدوف عن الادب الأذربيجاني ، ومحمود خبزنا محاميد عن عين كارم والقدس العربية الشرقية .

وفي العدد قصيدة بالعامية الفلسطينية بعنوان ” مجلة الإصلاح ” للشاعر الشعبي يوسف سعده ، وقصة للكاتب يوسف جمّال .

كذلك يشتمل العدد على الزوايا الثابتة وهي ” خالدون في الذاكرة ” عن المرحوم الأستاذ عاطف محمد عبد الفتاح سيف ، و” ضيف العدد ” مع البروفيسور يشعياهو تدمور ، و” نافذة على الشعر العبري الحديث ” و ” نافذة على الادب العالمي ” ، و” أنت والإصلاح ” ، و ” أريج الكتب ” ، بالإضافة إلى أخبار وتقارير ثقافية ، منها رسالة الطيرة الثقافية التي يكتبها الأستاذ يوسف بشارة ، واحتفال صحيفة ” الاتحاد ” بعيدها الـ 75 وتهنئة هيئة تحرير الإصلاح لها ، وغير ذلك .

هذا وأصدرت ” الإصلاح ” مع هذا العدد ملحقًا باللغة العبرية لمخاطبة الآخر ضمنته قصيدة لخالد الذكر الشاعر الفلسطيني المرحوم شكيب جهشان .