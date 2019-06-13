Posted on by

عدد جديد من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية الشهرية

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر العدد الجديد ( الثالث ، المجلد الثامن عشر ، حزيران 2019 ) من مجلة ” الإصلاح ” الشهرية ، وهي مستقلة للأدب والثقافة والتوعية والاصلاح ، تصدر عن دار ” الأماني ” للطباعة والنشر والتوزيع في عرعرة ، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي الأستاذ مفيد صيداوي .

جاء العدد على امتداد 50 صفحة من الحجم الكبير ، واشتمل على الكثير من الموضوعات الأدبية والمواد الثقافية المتنوعة . وزينت الغلاف الداخلي لوحة الفنانة علا الزعبي بعنوان ” ما أقبح الفقر ، وما أجمل الفقراء ” ، وهي زيت على القماش .

وفي كلمة العدد ” العروة الوثقى ” يتناول رئيس تحرير المجلة المناسبات في شهر حزيران ، ويتحدث عن الأدب الحزيراني الفلسطيني المقاوم للظلم ، والإنساني في الوقت نفسه ، ثم يتوقف عند الحدث الثقافي الهام في عالم الادب الفلسطيني ، وهو إنشاء ” الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيين – الكرمل ” .

وشارك في العدد د. محمد حبيب اللـه بمقال عن ” اللغة العربية في ظل قانون القومية ” ، و. ب حسيب شحادة بترجمة عن الكاتب العبري سامي ميخائيل ، ود. حاتم عيد خوري في حلقة جديدة من ” هناك في جورة الذهب ” ، والشاعر والباحث سهيل ابراهيم عيساوي قراءة في قصة ” حلم على رجل واحدة ” . فيما يكتب الكاتب والناقد الأردني المحامي هاشم خليل عبد الغني دراسة عن الأديب شاكر فريد حسن تحت عنوان ” ناقد متميز مرن التفكير وشاعر منحاز للوطن والطبقة العاملة ” ، واحمد صالح جربوني من وراء القضبان.. لقطات من الذاكرة ، والحاج فهمي حافظ أبو بكر عن لجنة الإصلاح البلدي في باقة الغربية ، والمحامي سعيد نفاع قراءة في كتاب ” العرب الدروز في اسرائيل تحرير الدكتور يسري خيزران ، والأستاذ حسني بيادسة عن تأوه الام وتنهدها وبكاء وصراخ الابن ، وديما خطيب عن الموضة السريعة ، والأستاذ سعود خليفة يقدم حكم واقوال مأثورة ، والكاتبة خالدية أبو جبل عن ” أكاليل الغار ” لأسمهان خلايلة ، وعمر سعدي في حلقة جديدة من ذاكرة الوطن عن المجاهد محمود فياض الوجيه ، وعبد الاله الحاج أحمد يونس عن الروحة هي الراحة والروح ، وحسين مهنا في عين الهدهد عن لغتنا العربية ، ود. امام حميدوف عن الادب الأذربيجاني ، ومحمود خبزنا محاميد عن عين كارم والقدس العربية الشرقية .

وفي العدد قصيدة بالعامية الفلسطينية بعنوان ” مجلة الإصلاح ” للشاعر الشعبي يوسف سعده ، وقصة للكاتب يوسف جمّال .

كذلك يشتمل العدد على الزوايا الثابتة وهي ” خالدون في الذاكرة ” عن المرحوم الأستاذ عاطف محمد عبد الفتاح سيف ، و” ضيف العدد ” مع البروفيسور يشعياهو تدمور ، و” نافذة على الشعر العبري الحديث ” و ” نافذة على الادب العالمي ” ، و” أنت والإصلاح ” ، و ” أريج الكتب ” ، بالإضافة إلى أخبار وتقارير ثقافية ، منها رسالة الطيرة الثقافية التي يكتبها الأستاذ يوسف بشارة ، واحتفال صحيفة ” الاتحاد ” بعيدها الـ 75 وتهنئة هيئة تحرير الإصلاح لها ، وغير ذلك .

هذا وأصدرت ” الإصلاح ” مع هذا العدد ملحقًا باللغة العبرية لمخاطبة الآخر ضمنته قصيدة لخالد الذكر الشاعر الفلسطيني المرحوم شكيب جهشان .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close