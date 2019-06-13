غسان مسعود ومحمود نصر يتشاركان الشخصية نفسها في هذا المسلسل

غسان مسعود

وسيؤدي النجمان السوريان شخصية المطران في المسلسل، على أن يؤديها محمود نصر في مرحلة الشباب، وغسان مسعود في مرحلة الكهولة، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يجري التفاوض معهم للانضمام للمسلسل، الذي يجري التحضير له بصورة متسارعة، حيث من المتوقع انطلاق تصويره في شهر تموز / يوليو المقبل في عدد من المدن والمناطق السورية، حيث يعدّ العمل بوابة الأعمال الدرامية لموسم 2020، حيث من المتوقع أن يستغرق تصويره حوالى شهرين ونصف الشهر ليكون جاهزًا للعرض بعدها، فيما لم يحدد إن كان سيتم عرضه في رمضان المقبل أم قبل ذلك.

وكان غسان مسعود قد حضر في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “العاشق .. صراع الجواري” للمخرج علي محي الدين علي، بينما اكتفى محمود بالمشاركة بالعمل التاريخي “ممالك النار” والذي جرى تصويره في تونس ولم يُعرض لغاية الآن .