مؤلفون “قتلة” أشاروا إلى جرائمهم الحقيقية في رواياتهم

مؤخرا أدين مؤلف صيني بارتكاب أربعة جرائم قال إنه استوحاها في رواياته، ليستكمل تاريخا من جرائم بشعة أوردها مرتكبوها في روايات ألفوها.

حين أدين المؤلف الصيني ليو يونغ بياو قبل أيام بقتل أربعة أشخاص أوسعهم ضربا حتى الموت في نُزل عام 1995، ربما لم يفاجئ قراؤه كثيرا بالأمر.

ففي مقدمة روايته عام 2010 بعنوان “السر الآثم” نوه ليو إلى أنه بصدد رواية أخرى تدور قصتها حول مؤلفة ترتكب سلسلة جرائم بشعة وتهرب من العدالة. وفي النهاية لم يقدر له أن يكتب تلك الرواية، وإن اعتزم تسميتها “الكاتبة القاتلة الحسناء”.

وبعد القبض عليه، يقال إنه صرح لتلفزيون سي سي تي في الصيني أنه استلهم بعضا من مؤلفاته من الجرائم التي ارتكبها، وبين ضحاياها حفيد أصحاب النُزُل الذي لم يتجاوز الثلاثة عشر ربيعا.

وليو ليس أول مؤلف يقترف جرائم يشيب لها الولدان ويضمنها رواياته، ففي عام 1991 قتل الكاتب الهولندي ريتشارد كلينكهامر زوجته ومن ثم عرض على ناشره رواية مخيفة يترجم عنوانها إلى “الأربعاء يوم اللحم المفروم”، أوردها سبع طرق تقتل بها زوجتك.

ومن المؤلفين من استعاض عما لم يرتكبه من جرائم بخيال جامح، بدءا برواية “بدم بارد” تأليف ترومان كابوت والتي وصفها بـ”رواية وقعت فعلا”، ومرورا بأعمال حازت صيتا عالميا كرواية “الحجرة” تأليف إيما دونيهيو، و”البنات” لإيما كلاين، معتمدين على أحداث حقيقية زادها الخيال ترويعا وجعل وقعها في النفس أشد رعبا.

الجرائم الخمس الآتية والروايات التي استوحتها عُدت مزجا بين الأدب والواقع، لا يوصى ضعاف القلوب بمطالعته.

“زهرة الأضاليا السوداء”