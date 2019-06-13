Posted on by

مصرع واصابة اربعة اشخاص بحادث مروري في دهوك

لقي شخصان مصرعهما واصيب آخران في حادث مروري، اليوم الاربعاء، في حدود منطقة عقرة .

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤول اعلام مديرية صحة قضاء عقرة بمحافظة دهوك صباح زهير، قوله، ان الحادث حصل مساء اليوم الاربعاء، عندما انقلبت سيارة تحمل اربعة اشخاص توفي اثنان منهم واصيب الاخران بجراح، لافتا الى انه تم نقل الضحايا الى المستشفى .

واوضح ان الحادث حصل قرب مفرق مجمع خليلكان التابع لمنطقة عقرة، وان القتيلين في العشرينيات من عمرهما، مبينا ان الاشخاص الاربعة من سكنة ناحية قصروكي.

واشار الى ان السيارة كانت من نوع بيك اب، مشيرا الى ان اصابة الجريحين بسيطة وتلقيا الاسعافات في المستشفى.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close