مصرع واصابة اربعة اشخاص بحادث مروري في دهوك

لقي شخصان مصرعهما واصيب آخران في حادث مروري، اليوم الاربعاء، في حدود منطقة عقرة .

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤول اعلام مديرية صحة قضاء عقرة بمحافظة دهوك صباح زهير، قوله، ان الحادث حصل مساء اليوم الاربعاء، عندما انقلبت سيارة تحمل اربعة اشخاص توفي اثنان منهم واصيب الاخران بجراح، لافتا الى انه تم نقل الضحايا الى المستشفى .

واوضح ان الحادث حصل قرب مفرق مجمع خليلكان التابع لمنطقة عقرة، وان القتيلين في العشرينيات من عمرهما، مبينا ان الاشخاص الاربعة من سكنة ناحية قصروكي.

واشار الى ان السيارة كانت من نوع بيك اب، مشيرا الى ان اصابة الجريحين بسيطة وتلقيا الاسعافات في المستشفى.