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وزير بريطاني يهاتف رئيس اقليم كوردستان ويؤكد على تمتين العلاقات

تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء مكالمة هاتفية من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط والتنمية الدولية اندرو موريس.

وهنأ موريس بارزاني بمناسبة تنسمه منصب رئاسة الاقليم مؤكدا على ضرورة زيادة تمتين العلاقات بين بريطانيا واقليم كوردستان وفي المجالات كافة.

من جانبه عد بارزاني المكالمة الهاتفية فرصة للتعبير عن شكره على ما قدمته بريطانيا من تعاون ودعم الى اقليم كوردستان في الاوقات الصعبة.

واعرب بارزاني عن رغبة اقليم كوردستان في زيادة التقدم بالعلاقات مع بريطانيا وفي جميع المجالات.

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