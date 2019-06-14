ادراج “يوم الحشد الشعبي” على قانون العطل والاعياد الرسمية

تبنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب ادراج يوم 13 حزيران مناسبة وطنية وهو اليوم الذي صدرت فيه فتوى الجهاد الكفائي في عام 2014.

واكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب ان اللجنة وبكامل اعضاءها وبناء على ماجاء بقرار جلسة مجلس النواب ليوم الخميس 13-6 المضي بتشريع قانون العطل والمناسبات الرسمية واضافة الملاحظات التي صوت عليها المجلس بالإضافة إلى بيان رأي الحكومة في حال وجود أي تعديلات او ملاحظات لديها، مبينة ان “ذلك يأتي تقديرا لفتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الرشيدة والتي تأسس على اثرها الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي”.

واضافت الغلاب ان “اللجنة بصدد تشريع القانون استنادا للمادة 12 من الدستور، تثمينا للتضحيات والبطولات الي ابداها ابطال الحشد الشعبي لمساندة القوات الامنية لمحاربة الفلول الارهابية وطردها من ارض البلاد”.