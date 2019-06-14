افتتاح اول معرض للاجهزة الالكترونية والاعلامية في اقليم كوردستان

بمشاركة 120 شركة محلية واجنبية من 14 دولة مختلفة، تم في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، افتتاح اول معرض للاعلام والاجهزة الالكترونية الخاصة بالاتصالات والعلاقات والاجهزة الالكترونية، وقامت المؤسسات الاعلامية بعرض نتاجاتها، فيما اكدت وزارة النقل والمواصلات في حكومة الاقليم والحكومة العراقية على اهمية وضرورة اقامة مثل هذه المعارض بهذا الشكل.

وفي هذا المعرض الذي تم فيه عرض العديد من الاجهزة المتطورة والعصرية من قبل العديد من الشركات المعروفة في العالم، وصف ممثل وزارة النقل والمواصلات في الحكومة العراقية افتتاح مثل هذه المعارض بالمهم والضروري بالقول ان افتتاح مثل المعارض يعد مهما وضروريا، “اذ تمت دعوة عدد من ممثلي وزارات النقل والمواصلات العالمية واجريت اتصالات عملية هامة معها بالمشاركة مع وزارة النقل والمواصلات في حكومة الاقليم”.

وبشأن مشكلة الانترنت في العراق اكد ممثل وزارة النقل العراقية ان “سبب هذه المشكلة اننا كنا نعمل عن طريق الواي فاي، ونحاول الان ان نغير جميع الخطوط الى الفايبر اوبتك، ولدينا العديد من المشاريع الكبيرة قيد الانجاز خلال ستة اشهر الى عام واحد”.

ويوجد في اقليم كوردستان العديد من الشركات الخاصة العاملة في مجال المواصلات والانترنت وهي تشارك بكثافة في المعرض وقسم منها يعتقد “بان هناك مجموعة من العراقيل والمشكلات يجب ان تعالج، من اجل ان تتمكن الشركات تقديم خدمات افضل للمواطنين”.

وبهذا الصدد قال مدير شركة الانترنت رزكار فاتح انه بالمقارنة مع الاجزاء الاخرى في العراق فان اقليم كوردستان متقدم اكثر من ناحية تقديم خدمات الانترنت.

وطالب الحكومة المقبلة برئاسة مسرور بارزاني ان يسعى مع بغداد لمعالجة المشكلات الخاصة بخدمات الانترنت من اجل ان تتمكن الشركات من تقديم خدمات افضل لزبائنها.

ووفر المعرض فرصة لعشرات الشركات المحلية من اجل التفاهم وتوقيع العقود عن قرب، وهذا يعد مرحلة مهمة بهدف ايلاء اهمية اكبر بمجال التكنولوجيا في اقليم كوردستان.