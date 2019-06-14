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البرلمان العراقي يرجئ حسم انهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات

ارجأ البرلمان العراقي حسم موضوعة عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات.
وتعد لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، تقريرا قد يفضي على اقالة مجلس امناء هيئة الاعلام الاتصالات نتيجة تجاوزهم المدة القانونية وعملهم بقانون الحاكم المدني الأميركي في العراق بعد سقوط النظام السابق، بول بريمر، واستنادا الى قرار مجلس النواب بأنهاء العمل بالوكالة.
واضافت انها ستقوم بفتح باب الترشيح للهيئة خلال 60 يوماً لاختيار “الأصلح والمناسب لادارتها خلال المرحلة المقبلة”.
وبهذا الخصوص قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والإتصالات الى جلسة يوم السبت.

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