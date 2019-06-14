البرلمان العراقي يصوت على عيد وطني

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على صيغة قرار لعطلة وطنية.

وقال مراسلنا في البرلمان ان مجلس النواب صوت بالإجماع على صيغة قرار بأعتبار يوم الثالث عشر من حزيران مناسبة وطنية.

واشار الى توصية لمجلس الوزراء لاعتبار يوم 13 حزيران من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد لمواجهة تنظيم داعش.

وبين ان المجلس صوت على ان يشرع مجلس الوزراء باكمال مشروع العطل والمناسبات استنادا للمادة 12 من الدستور متضمنا لهذه الفقرة، مشيرا الى ان عدد الحاضرين الى جلسة البرلمان اليوم كان 186 نائباً.

يذكر ان 13 من حزيران يصادف يوم إعلان المرجعية الدينية فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش.