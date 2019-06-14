البرلمان يوضح حقيقة التصويت على قرار يخص تقاعد اعضائه

نفى البرلمان العراقي تصويته على حقوق تقاعدية خاصة باعضاء البرلمان.

وذكر بيان لاعلام البرلمان، “تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 13-6-2019، اخبارا بشأن تصويت مجلس النواب على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم”.

ونفى البيان “التصويت على القرار المذكور والتاكيد على ان تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية والتي تقوم بواجبها على اتم وجه”.