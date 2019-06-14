التربية تعقد اجتماعا للجان الفرعية لبرنامج بناء القدرات بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

عقدت وزارة التربية اجتماعا ضم اللجان الفرعية لبرنامج بناء القدرات في التعليم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة ذكرت ان الاجتماع حضره الدكتور علي حميد الدليمي مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي وممثلين عن مديريات التعليم العام والأهلي والأجنبي والتخطيط التربوي والإرشاد وضمان الجودة والإشراف التربوي ، مشيرة الى ان المجتمعين ناقشوا مجموعة من التوصيات التي من شأنها رفع المستوى العلمي وضرورة حصر اعداد الراسبين والمتسربين من المدارس في عملية تقييم خارجي.

وأضافت المديرية انه تم مناقشة خطة عمل الالتحاق والتسرب ضمن برنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ، وتمويل الاتحاد الاوربي بهدف تقليل اعداد المتسربين وتقليل نسبة الرسوب ، اضافة الى خطة العمل الموضوعة لهذا البرنامج ، حيث يعمل المجلس الثقافي البريطاني مع الوزارة على اعداد استراتيجية للـ (3) سنوات القادمة ، اضافة الى مناقشة الخطط التدريبية لمجموعة العمل للمرشدين ودور الارشاد التربوي في القضاء على التسرب من المدرسة.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام