الدخيلي يؤكد وصول نسب الانجاز الى 65% في مشروع اكساء حي اريدو

اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي وصول نسبة الانجاز في مشروع اكساء شوارع حي اريدو في الناصرية الى 65% جاء خلال متابعته اعمال الشركة المنفذة .

واوضح الدخيلي ” ان اعمال الاكساء في الشوارع الرئيسية والفرعي لمنطقة حي اريدو وصلت نسبها الى ما يقارب الـ65% شملت قلع الشوارع وفرشها بمادة الجلمود وازالة تعارضات دوائر الماء والكهرباء .

وبين الدخيلي ” هناك العديد من المشاريع الخدمية دخلت حيز التنفيذ لعدد من احياء مركز المدينة التي كان مُعّد لها مسبقا ودخلت ضمن الخطة لكن الازمة المالية حالت دون تنفيذها وتم استئناف العمل بها .

المكتب الاعلامي

للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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