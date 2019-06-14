الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن تغييرات بانتخابات مجالس المحافظات

كشف البرلمانية عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني هدار بارزاني، يوم الخميس، عن اجراء تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ومن المقرر عرضه للتصويت الأسبوع المقبل.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي عن هدار بارزاني قولها انه “جرت القراءة الثانية على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق ومن المقرر عرض المشروع للتصويت في حال اكملت اللجنة القانونية تقريرها، وسيعمل القانون المعدل على تغيير نظام إنتخابات مجالس المحافظات في العراق ويكون له تأثير كبير”.

واضافت أن “إحدى فقرات التغيير المرتقب هو ان تجري الإنتخابات المقبلة وفق نظام البايومتري، وستلغى جميع الخطوات السابقة”، مشيرة الى ان “كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدمت مقترحاتها الى لجنة إعداد مشروع القانون، كون انتخابات مجالس المحافظات مهمة بالنسبة للكورد، وذلك لأن الكورد يشاركون في هذه الإنتخابات في محافظات كركوك ونينوى وديالى، وقد حصلنا على نسب أصوات جيدة ومقاعد في الإنتخابات السابقة بهذه المحافظات”.

أما فيما يخص الغاء مجالس المحافظات، فقد قالت هدار بارزاني ان “احد اهم نقاط تعديل قانون هذه الإنتخابات هو ان بعض الأطراف العراقية كانت تطالب بإلغاء مجالس المحافظات، لكننا تجاوزنا هذه العقبة وستبقى مجالس المحافظات كما هي، وستجرى الإنتخابات في وقتها المحدد”.