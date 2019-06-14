السلطات الامنية تعتقل العشرات من صيادي الاسماك في السليمانية

اعلن مدير شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية العميد هيمن كمرخان افندي يوم الخميس عن القاء القبض على أكثر من 80 صيادا للأسماك لم يلتزموا بتعليمات حظر الصيد الموسمي.

وقال العميد افندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه خلال العام الحالي ومثل كل عام شرعنا في حظر صيد الاسماك في 15/3/2019، وسيتم رفع الحظر يوم 15 من شهر حزيران الجاري وفق التعليمات الصادرة من مديرية الثروة الحيوانية والسمكية في المحافظة، مردفا بالقول انه “تقرر حظر الصيد بالشباك التي يبلغ طولها 8 امتار اضافة الى الصيد بالكهرباء، وبالمتفجرات”.

ونوه الى القاء القبض على 83 صياد سمك في السلمانية لم يلتزموا بقرار الحظر اضافة الى ضبط 939 شبكة صيد، و526 سمكة نافقة سيتم بيعها بمزاد علني، واطلاق الالاف من الاسماك الحية التي تم صيدها، وضبط 27 بلما، واسلحة وعجلات استخدمها الصيادون المتجاوزون.