العراق يعلق على زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة

رحب رئيس الجمهورية برهم صالح بمبادرة بابا الفاتيكان فرنسيس ونيته زيارة العراق العام المقبل، مستذكراً لقائه معه ودعمه لمسعى العراق في استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية.

واشار صالح، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو، الى ان هذه الزيارة للبابا تكتسب اهمية تاريخية للشعب العراقي بكافة اطيافه عامة وللمسيحيين خاصة، مؤكداً “أهمية دور المسيحيين في بناء العراق لأنهم ابناء أصلاء في هذا البلد وأسهموا في رقيه وحضارته”، حسب بيان لمكتب رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب الكاردينال ساكو عن تقديره لـ”دور رئيس الجمهورية في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب لتمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد”.

و”تم خلال اللقاء بحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال بابا الفاتيكان في العراق، فضلاً عن الاوضاع في سهل نينوى واهمية تحقيق الاستقرار فيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين”، وفق البيان.