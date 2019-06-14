أطلق العراق اليوم الخميس عملية عسكرية جديدة لمطاردة فلول تنظيم “داعش” الارهابي في المناطق الجبلية.

وقال بيان أمني نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): “انطلقت عملية مشتركة، اليوم الخميس، لتطهير سلسلة تلال حمرين من فلول عصابات داعش الارهابية”.

وذكر البيان أن “عملية مشتركة من قبل فرقة الرد السريع فوج ديالى وبأمر من قيادة عمليات ديالى وباسناد من طيران الجيش انطلقت صباح اليوم في سلسلة جبال حمرين لتطهيرها من فلول عصابات داعش الارهابية”. واضاف ان “العملية اسفرت عن حرق اكثر من مضافة والعثور على مواد متفجرة وعبوات ناسفة”.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أعلن أمس عن إلقاء القبض على ٩ متهمين بنقل الغذاء والأسلحة لارهابيي داعش المتخفين.

وقال معن في بيان: “بجهد استخباري مميز القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على ٩ متهمين بينهم امرأتين في محافظتي ديالى وكركوك لقيامهم بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات داعش الارهابي المتخفين عن أعين الاجهزة الامنية في الأماكن الصحراوية والنائية”.

وأضاف: “تم القبض عليهم بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات الشرطة الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخبارية، وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم”.

العراق يُطلق حملة عسكرية لمطاردة فلول “داعش”